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Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Bursa Gemlik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Bursada tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Haydariye Mahallesi Dedelik mesire alanı yakınındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ormanlık alanda kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen cisimler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.F.'nin Dedelik mesire alanının işletmeciliğini yaptığı ve kazı işini organize ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçak kazı, gemlik, bursa
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