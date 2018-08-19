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Düzce Akçakoca bayramda nüfusunun 5 katı misafir ağırlayacak

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce Akçakoca’nın, Kurban Bayramı'nda nüfusunun yaklaşık 5 katı misafir ağırlaması bekleniyor.

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Düzce Akçakoca bayramda nüfusunun 5 katı misafir ağırlayacak

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, 38 kilometrelik kumsalı ve 3 mavi bayraklı plajı ile bölgenin en önemli turizm alanı olan 25 bin 600 nüfuslu Akçakoca'yı, bayram tatili boyunca 120 binin üzerinde kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bölgenin turizm açısından hareketli günler yaşadığını söyledi.

Yemenici, ilçede hem Kurban Bayramı hem de yaz tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanacağını belirtti.

"Tüm tedbirlerimizi aldık"

Otel ve pansiyonların bayram süresince yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını aktaran Yemenici, "Biz de belediye olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz bayram boyunca yoğun bir şekilde mesailerini yapacak. Hem ilçemize gelen misafirlerimize hem de Akçakocalı hemşehrilerimize sorun çıkmayacak bir bayram yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yemenici, ziyaretçilere en kaliteli hizmeti sunmak için gayret ettiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımız ağız tadıyla bir tatil geçirir diye umut ediyoruz. Nüfusumuz 25 bin 600. Burada yaz sezonunda hizmet verdiğimiz nüfus, bayram tatili de eklenince tahminim 120 bin civarını geçecek gibi gözüküyor.

Günübirlik hareketle beraber ciddi bir rakama ulaşacağız. Büyük bir nüfusa hizmet etmek belediye hizmetleri anlamında da ufak tefek aksamalara sebebiyet verebiliyor ama arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde mesailerini yapacak. Misafirlerimiz sorunsuz bir şekilde tatillerini yapacak" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: düzce, Batı Karadeniz, Akçakoca
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