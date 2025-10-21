Açık 13.5ºC Ankara
DHA 21.10.2025 19:55

Bursa’da su kesintileri 28 Ekim’e kadar uzatıldı

Bursa'da yaşanan kuraklık su kesintilerini sürdürüyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, planlı olarak düzenlenen su kesinti uygulamasının 6 gün daha uzatıldığı aktarıldı.

Bursa’da su kesintileri 28 Ekim’e kadar uzatıldı

Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 22 Ekim- 28 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.’’ 

