Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da şiddetli rüzgar minareyi salladı
Bursa'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle caminin minaresi beşik gibi sallandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da şiddetli rüzgar yüksek kesimlerde yer yer etkili oluyor.
Nilüfer ilçesinin Demirci Mahallesinde inşaat halindeki caminin minaresi rüzgarın etkisiyle şiddetli şekilde sallandı.
Çevredekileri tedirgin eden o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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