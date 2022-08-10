Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis aracının devrildiği kazada 8 işçi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan Hasan Maral idaresindeki minibüs ile Mert Can Yüksel'in kullandığı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Maral yönetimindeki araç devrildi.
Kazada devrilen araçta bulunan 18 işçiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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