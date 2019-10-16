Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Karacaali Mahallesi'nden bir besicinin telef olan üç kuzusunu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kuzulardan alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. İncelemelerin ardından kuzularda şap hastalığı tespit edildi.

Karantina 21 gün sürecek

Söz konusu mahallede, 21 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.

Bölgede gerekli tedbirleri alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA