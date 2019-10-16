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Bursa'da şap karantinası16 Ekim 2019 Çarşamba 11:06 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
Bursa'da bazı üreticilerin kuzularının telef olmasının şap hastalığından kaynaklandığının belirlenmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Karacaali Mahallesi'nden bir besicinin telef olan üç kuzusunu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürmesi üzerine inceleme başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kuzulardan alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. İncelemelerin ardından kuzularda şap hastalığı tespit edildi.
Karantina 21 gün sürecek
Söz konusu mahallede, 21 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Bölgede gerekli tedbirleri alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Şap hastalığı Şap karantina bursa