Türkiye
Başkentte kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı16 Ekim 2019 Çarşamba 10:35 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takibe aldıkları kaçak kazı yapan ekibi, Susuz Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.
A.Y, E.E, E.E, H.Y, S.E, Y.D, C.Y, E.Y, S.Y. ve İ.E. gözaltına alındı. Kazı sırasında kullanılan malzemelere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Kaçak kazı çubuk