Türkiye
Jandarma Suç Araştırma Timleri 15 bin faili meçhul olayı aydınlattı16 Ekim 2019 Çarşamba 09:58 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:40
Jandarma Suç Araştırma Timlerinin kurulduğu 2015 'ten bugüne kadar 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattığı bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2015'te kurulan ve 81 il jandarma komutanlıklarında görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), ülke genelindeki 20 bin 296 faili meçhul olaydan 15 bin 34'ünü aydınlattı.
Türkiye genelinde görev yapan 378 JASAT'ın ele aldığı faili meçhul olaylar kapsamında son olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 2014'te bir kadının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldüğü dosyayı aydınlattı.
JASAT'ın çalışmaları sonucu maktulun eşinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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