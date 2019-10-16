Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.K, kaymakamlık binasındaki nöbeti sırasında eline aldığı silahını temizlemeye başladı.

Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, kendisine ve yanında bulunan bekçi Halil Erkan'a isabet etti.

[Denizli'de polis, kazayla kendini ve bekçiyi vurdu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Fotoğraf: AA]

Olay yerine çağrılan112 Acil Servis ekiplerince polis memuru A.K Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, bekçi Erkan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kaymakamlık binasında inceleme başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA