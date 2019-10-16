Türkiye
Silahını temizleyen polis kazayla kendini ve bekçiyi vurdu16 Ekim 2019 Çarşamba 09:50 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
Denizli'nin Honaz Kaymakamlığında görevli polis memurunun temizlemek istediği silahının kazara ateş alması sonucu, kendisi ve odada bulunan bekçi yaralandı.
Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.K, kaymakamlık binasındaki nöbeti sırasında eline aldığı silahını temizlemeye başladı.
Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, kendisine ve yanında bulunan bekçi Halil Erkan'a isabet etti.
[Denizli'de polis, kazayla kendini ve bekçiyi vurdu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Fotoğraf: AA]
Olay yerine çağrılan112 Acil Servis ekiplerince polis memuru A.K Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, bekçi Erkan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, kaymakamlık binasında inceleme başlattı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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