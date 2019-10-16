Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde ilerlediği sırada lastiği patlayan 41 B 9717 plakalı patates yüklü tır’ın sürücüsü, lastiği değiştırmek için Reşadiye kavşağında durdu.

Tırın sürücüsü yardım için duran başka bir kamyonun sürücüsüyle konuştuğu sırada, arkadan gelen 20 H 9833 plakalı Selami Yıldırım idaresindeki tır durmakta olan tıra çarptı.

Arkadan çarpan tır sürüklenerek yanmaya başlayınca sürücü kendini dışarı güçlükle atabildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tırdaki yangını güçlükle söndürdü ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Etrafa saçılan patatesler ve yola dökülen mazotu temizlemek ve başka bir kazaya neden olmasını önlemek için görevliler büyük çaba sarf etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: İHA