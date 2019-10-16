Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD ile bağlantısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA