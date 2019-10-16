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Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı16 Ekim 2019 Çarşamba 09:27 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:33
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD ile bağlantısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber, DHA
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