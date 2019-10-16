İstanbul’da motosikletle tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürenlere yenileri eklendi.

E-5 karayolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, Merter mevkiinde hızını artırarak makas atmaya başladı. Trafikteki araçların arasında hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürerek adeta terör estirdi.

Trafikte 120’nin altına hızını düşürmeyen sürücü, zaman zaman motosikletin hızını 190’a çıkartarak adeta ölüme meydan okudu. Motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdüğü o anları ise kameraya kaydetti.

Makas atarak terör estirdi

Karayolunda ilerleyen bir başka motosikletli ise yine araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak şov uğruna akrobatik hareketler yapan sürücü, araçların arasında ilerlediği sırada hız göstergesini de kask kamerası ile kaydetti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA