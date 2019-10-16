Teröristleri ve patlayıcıları tespit edecek, saldırı olmadan imha edecek.

Mini Keşif ve Gözetleme Robotu ACROB, tamamen milli ve yerli imkanlarla tasarlandı.

Bomba tuzaklanmış kapalı alanlara Mehmetçikten önce o girecek.

Hem tespit edecek, hem imha edecek

ACROB, mağara veya kapalı mekanların içinde gizlenen teröristleri, şüphelileri; tuzaklanmış patlayıcı düzeneklerini hem tespit edecek hem de imha gibi görevlerde yer alacak.

Satış Pazarlama Direktörü Mustafa Orakçı, "ACROB, robot savunma sanayimizin önderliğinde geliştirmiş olduğumuz keşif ve gözlem robotudur. Mini atılabilir bir robot, 6 metre yüksekten düşmeye ve asgari standartlarda çevre ve iklim koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı. Güvenlik güçleri çok rahatlıkla çantası içerisinde taşıyabilir." dedi.

Güvenlik güçleri rahatlıkla çantasında taşıyabilecek

ACROB, terörle mücadelede asker ve polisin uzaktan komutalı eli ayağı olacak.

ACROB'un üzerindeki kamera gece gündüz görüş özelliğine sahip.

Mini robot 25 cm büyüklüğünde, saatte 5 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Tuzaklanan bombaların bulunmasında ve olası saldırıların önlenmesinde etkin rol oynayacak.

Kapalı alanlara önce o girecek

Orakçı, ACROB'un tasarlanma aşamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bina girişlerine, bina içlerine geçici güzergahlara tuzaklanmış olan EYP'leri patlaması sonucu olarak gerçekleşti, o zamanlar böyle robot olsaydı uzaktan emniyetli bölgeden keşif ve gözlem yapabilecektik. Kayıpların kısmen de olsa bir kısmının önüne geçebilecektik. Bu düşünceyle ACROB'un geliştirilmesine karar verdik ve yola çıktık."

Keşif ve Gözetleme Robotu ACROB, bir teröristle karşılaştığında, içerisine yerleştirilen patlayıcı sayesinde hem teröristin eline geçmiyor hem de teröristi etkisiz hale getiriyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen