Antalya’da gece aniden çıkan fırtına ve sağanak, kaldırım ve refüjlerdeki ağaçların yola devrilmesine neden oldu.

Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Eski Cami Mahallesi'nde bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazılarının ise dalları kırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler gece boyu çalıştı

Kumluca Belediyesi, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi ekipleri, yola devrilen ağaçların trafiğe engel olmaması için gece boyunca çalışma yaptı.

Fırtına ve sağanak nedeniyle ilçeye 2 saat boyunca elektrik verilemedi.

Kaynak: İHA