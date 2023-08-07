Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin içinde uyuduğu tıra çarptı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Z.Ş. ile 14 yaşındaki R.Ç. ise yaralandı. R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.