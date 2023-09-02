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Türkiye
AA 02.09.2023 17:13

Bursa'da orman yangını kontrol altında

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Bursa'da orman yangını kontrol altında

Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede arazözler ve diğer araçlarla yürütülen söndürme çalışmasına havadan 2 helikopter ve 1 uçakla destek veriliyor.

Göynüklü Mahallesi sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor. Bazı vatandaşlar, ahırlardaki hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'da orman yangını kontrol altında

Yangın kontrol altında

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'la çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Demirtaş, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki hava koşullarına değinen Demirtaş, "Çok şiddetli bir rüzgar var. Rüzgar çalışmalarımızı kısıtlıyor. Ekiplerimiz çok ciddi anlamda müdahale ediyor. Vatandaşlarımız da ekiplere yardım ediyor. En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Vali Demirtaş, 6 uçak ve 4 helikopterle müdahale ettiklerini, helikopter sayısının artacağını belirtti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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