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Türkiye
AA 02.09.2023 16:21

Hacı Bayram Veli'nin doğduğu "Solfasol" semtinin adı "Zülfazıl"a dönüşüyor

Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu Solfasol'un adı, semtin ilk ismine dönüştürülerek "Zülfazıl" oluyor.

Hacı Bayram Veli'nin doğduğu "Solfasol" semtinin adı "Zülfazıl"a dönüşüyor
[Fotograf: AA]

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Solfasol semtinin daha önce köy olduğunu, büyükşehir sınırları kapsamına alındıktan sonra mahalleye dönüştüğünü ifade etti.

Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev ve çevresindeki tarihi caminin restorasyon sürecine ilişkin bilgi veren Balcı, bölgeye bir inanç merkezi de kazandırmayı amaçlayan Hacı Bayram Veli Külliyesi projesi kapsamında yaklaşık 15 dönümlük alanda dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü, Kur'an kursu, kültürevi ve kütüphane ile meydan yapıldığını söyledi.

Hacı Bayram Veli'nin doğduğu "Solfasol" semtinin adı "Zülfazıl"a dönüşüyor

Geçmişten bu yana süren isim tartışmaları

Geçmişte, bölgenin ismine yönelik tartışmalar olduğunu ifade eden Balcı, bazı tarihi kaynaklarda bölgenin adının Zülfazıl olarak geçtiğini dile getirdi.

Balcı şöyle devam etti:

"Zülfazıl 'fazilet sahibi' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Bölgede çok sayıda inanç önderinin bulunması, Hacı Bayram Veli gibi önemli şahsiyetlerin bulunması da buna atıfta bulunulduğunu gösteriyor. O bakımdan, bu dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Zülfazıl isminin bölgeye verilmesi konusunda vatandaşların yoğun bir talebi oldu. Biz de bu talepleri dikkate alarak önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Balcı, Hacı Bayram Veli Külliyesi'nin, yaklaşık üç ayda tarihi caminin restorasyonu, kütüphane, kültürevi ve meydandaki yeşil alan çalışmalarıyla tam bir çekim merkezine dönüşeceğini söyledi.

Hacı Bayram Veli'nin doğduğu "Solfasol" semtinin adı "Zülfazıl"a dönüşüyor

Tarihi köy camisinde ince kalem işleri bulundu

Asım Balcı, isim değişikliğine ilişkin hukuki sürecin başladığını, Valiliğin onayıyla adı değiştirilecek bölgedeki meydanın sonbahar aylarında halka açılacağını ifade etti.

Bölgede restorasyon çalışması devam eden köy camisinin 100 yıldan daha fazla süredir ayakta olduğunu anlatan Balcı, camide, üzeri sıvayla kaplı ince kalem işleri tespit ettiklerini bildirdi.

Balcı, Hacı Bayram Veli'nin doğduğu evin restorasyon çalışmalarının ardından inanç turizmine kazandırılacağını ifade etti.

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