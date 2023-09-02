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Türkiye
AA 02.09.2023 16:08

Orta Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Orta Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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