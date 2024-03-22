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Türkiye
DHA 22.03.2024 03:01

Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin Akşahin’in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin Akşahin, kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ne bağlı ormanda incelemede bulundu.

Akşahin ve beraberindeki ekip, bölgedeki çalışmaların ardından Telat K. yönetimindeki kamyonetle ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktı. Engebeli arazide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı.

Takla atan kamyonetin sürücüsü Telat K. ile araçta bulunan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şerafettin Akşahin, orman koruma görevlileri Cemil K., Ahmet Y. ve Murat A. yaralandı.

Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan yaralıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede incelemede bulunan jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

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