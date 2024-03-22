6 ilde eğitime ara verildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun yağışların (bölgesel olarak kar ve yağmur), sabah da devam edeceği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, bugün il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şırnak

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı ile köy okullarında eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizdeki yoğun kar yağışları nedeniyle 22 Mart 2024 Cuma günü taşımalı ile köy okullarımızdaki eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" denildi.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Bingöl

Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim öğretime ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.