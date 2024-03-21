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Türkiye
AA 21.03.2024 23:09

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat üzerine Gömeç, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve buna ait şarjör, 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler E.O, D.K, O.K, S.K. ve Y.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O, D.K, O.K. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Balıkesir Uyuşturucu
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