İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında emekli ve halen görevde bulunan polislerin de olduğu 27 zanlının ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçuna karıştıklarını tespit etti.

Şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi Sitesi'nde kiraladıkları iş yerini imalathaneye dönüştürerek, kurusıkı tabancaların namluları değiştirip bin 500-2 bin liraya sattıklarını da belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, çeşitli marka ve modelde ruhsatsız 22, ruhsatlı 5 tabanca, 19 kurusıkı tabanca ve bunlara takılmak üzere hazırlanmış 85 namlu, 400 silah yayı, 6 tabanca horoz mekanizması, ruhsatsız 5 av tüfeği, çeşitli çaplarda bin 127 tabanca fişeği ele geçirildi. İmalathanede ise 22 matkap ucu, 22 harbi, 2 kumpas ile freze tezgah makinesi, pres makinesi, mengene ve matkap bulundu.

Gözaltına alınan 23 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA