VakÄ±ftan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃœGVA'nÄ±n geleneklerine bagÌ†lÄ± kalarak Ã§agÌ†Ä±n gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlÄ±gÌ†a degÌ†er katan, iyi ahlaklÄ±, hosÌ§goÌˆruÌˆluÌˆ ve bilgili bir genÃ§ligÌ†in olusÌ§umuna katkÄ± sagÌ†lamak amacÄ±yla Ã§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

VakfÄ±n 81 il ve 420 ilÃ§edeki temsilcilikleri, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, kÄ±raathaneleri, eÄŸitim merkezleri ve icathaneleriyle yÃ¼z binlerce gence barÄ±nma, burs ve eÄŸitim imkanÄ± sunarak TÃ¼rkiye genÃ§liÄŸine katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Son gÃ¼nlerde bazÄ± medya organlarÄ± ve siyasi kiÅŸiler Ã¼zerinden vakfÄ±mÄ±zÄ± karalamak ve politik tartÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§ine Ã§ekerek yÄ±pratmak amacÄ±yla bir kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã¼zÃ¼lerek ÅŸahit olmaktayÄ±z. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼ksÌ§ehir Belediyesi tarafÄ±ndan vakfÄ±mÄ±za para aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde son derece asÄ±lsÄ±z iddialarla ve haberlerle gÃ¼ndemin gereksiz yere mesÌ§gul edildiÄŸini gÃ¶rmekteyiz. VakfÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶z konusu faaliyetleri gerÃ§eklesÌ§tirmek iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu tÃ¼m nakdi gelir bizlere gÃ¶nÃ¼l veren baÄŸÄ±sÌ§Ã§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n resmi yollardan yapmÄ±sÌ§ olduÄŸu baÄŸÄ±sÌ§lardan elde edilmekte ve tÃ¼m harcamalarÄ±mÄ±z vakÄ±f senedimize konu olan gaye ve amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§eklesÌ§tirmek adÄ±na sÌ§effaflÄ±kla sarf edilmektedir. TÃœGVA, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼ksÌ§ehir Belediyesi ile yapmÄ±sÌ§ olduÄŸu Belediye Meclis kararÄ±yla onaylanan protokol Ã§erÃ§evesinde sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel aktivitelerde mevzu bahis belediyenin kamunun yararÄ±na sunduÄŸu ayni imkanlarÄ±ndan istifade etmisÌ§ olup, bunun dÄ±sÌ§Ä±nda bahsi geÃ§en kurumdan vakfÄ±mÄ±za tek bir kuruÅŸ dahi nakdi yardÄ±mda bulunulmamÄ±ÅŸtÄ±r."

AÃ§Ä±klamada, vakfÄ±n, faaliyetlerini etkin bir iletisÌ§im stratejisiyle kamuoyuyla paylasÌ§tÄ±ÄŸÄ± ve her alanda sÌ§effaflÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zettiÄŸi aktarÄ±larak, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BÃ¼tÃ¼n faaliyetlerimiz ile buna ilisÌ§kin hesap ve isÌ§lemler kamusal ve Ã¶zel denetimlerden geÃ§mekte olup, aÃ§Ä±k ve sÌ§effaf bir sÌ§ekilde raporlanmaktadÄ±r. Her tÃ¼rlÃ¼ faaliyet ve projemize dÄ±sÌ§arÄ±dan katÄ±lÄ±m mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z veya yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her program web sitemizde ve sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zda aÃ§Ä±kÃ§a duyurulmaktadÄ±r. Kamu yararÄ±na faaliyet gÃ¶steren bir kurum olarak vakfÄ±mÄ±z projelerine ticari ve kamusal statÃ¼ye sahip yurt iÃ§i ve yurt dÄ±sÌ§Ä±ndaki tÃ¼m kurum ve kurulusÌ§lardan kamuoyunun malumu Ã¼zere yasal Ã§erÃ§evede sponsorluklar alÄ±nabilmektedir. Bizlere gÃ¶nÃ¼l veren Ã¼yelerimizin, destekÃ§ilerimizin, Ã¶ÄŸrencilerimizin, ebeveynlerimizin, eÄŸitmenlerimizin ve Ã§alÄ±sÌ§anlarÄ±mÄ±zÄ±n emeklerini her ne pahasÄ±na olursa olsun koruyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve siyasi Ã§Ä±karlara alet edilmesine asla mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceÄŸimizi Ã¶nemle hatÄ±rlatmak isteriz. VakfÄ±mÄ±z, kamu yararÄ±nÄ± haiz sivil toplum kurulusÌ§u statÃ¼sÃ¼ ile bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonraki sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde de TÃ¼rkiye genÃ§liÄŸinin milli ve manevi deÄŸerlerinin gelisÌ§imi adÄ±na, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ benimseyerek devletimiz ve milletimiz lehine Ã¼reteceÄŸi projeler ile faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edecektir."

Kaynak: AA