Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapanlara 48 milyon lira ceza

Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan 1600 kamyon uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı araç takip sistemi (GPS) cihazı ile takibe alındı.

Geçtiğimiz yıl atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 47 milyon 862 bin 333 TL idari para cezası uygulandı.

1600 kamyon GPS'le takip edildi

Dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için il genelinde 14 hafriyat depolama sahası oluşturulduğu belirtilen belediye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 2023 yılında ton başına 30 lira ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yol açanlar da hem havadan hem de karadan dijital takip altına alındı. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar 1600 kamyon GPS'le takibe alındı. Kaçak dökümlerin önüne geçmek için sürece inşaatı yapacak müteahhitleri, hafriyatı taşıyacak firmaları, ilçe belediyeleri ve hafriyat sahalarının işletmesini yapan Burkent AŞ'yi de dahil eden Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" ile 2023 yılında da etkili bir mücadele sürdürüldü. Yıl boyunca gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 113 şahıs ve firmaya toplam 47 milyon 862 bin 333 TL idari para cezası uygulandı."