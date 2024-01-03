Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2024 13:06

Mardin'de TOKİ tarafından yapılan 354 konutun yapımı sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 354 sosyal konutun inşası devam ediyor.

Mardin'de TOKİ tarafından yapılan 354 konutun yapımı sürüyor

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, TOKİ tarafından yapımına başlanan 354 sosyal konutun yapımı için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Konutların bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını ifade eden Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu TOKİ Başkanlığınca yapımına başlanan 354 sosyal konutun inşası sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yaşanabilir, yatay mimari esaslı ve kadim Midyat'ımızın mimari kültürünü yansıtan yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Konutlar önümüzdeki yaz ayında inşallah hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Mimar Elif Ağırman da Ortaçarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden 354 konut, 3 iş yeri ve 1 caminin inşası için yürütülen çalışmalarda büyük aşama kaydedildiğini belirtti.

ETİKETLER
Mardin TOKİ
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
13:09
İran: Aruri suikastı 'bölgesel dengeyi bozan' ABD'yi etkileyecek
13:13
Sahibinden.com: Teknik sorun nedeniyle erişim sağlanamıyor
12:58
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
12:51
SİHA'ların ihracat başarısı Baykar'a vergi şampiyonluğu getirdi
13:19
Sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ