Mardin'de TOKİ tarafından yapılan 354 konutun yapımı sürüyor

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, TOKİ tarafından yapımına başlanan 354 sosyal konutun yapımı için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Konutların bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını ifade eden Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu TOKİ Başkanlığınca yapımına başlanan 354 sosyal konutun inşası sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yaşanabilir, yatay mimari esaslı ve kadim Midyat'ımızın mimari kültürünü yansıtan yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Konutlar önümüzdeki yaz ayında inşallah hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Mimar Elif Ağırman da Ortaçarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden 354 konut, 3 iş yeri ve 1 caminin inşası için yürütülen çalışmalarda büyük aşama kaydedildiğini belirtti.