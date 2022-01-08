Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da ilginç olay: Parmağı paraya sıkıştı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da 1 liranın ortasındaki metal kısmı çıkaran çocuk, kalan halkayı parmağına geçirdi. Halkaya sıkışan parmağı itfaiye ekipleri kurtardı.
Bursa İnegöl'de yaşayan lise öğrencisi Bedirhan Ç., 1 liranın ortasındaki metali çıkarıp, kalan halkayı parmağına geçirdi.
Halkayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Parmağı şişen Bedirhan Ç., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye giden itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağındaki parayı keserek çıkardı.
Parmağı kurtulan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.
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