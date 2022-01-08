Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da seyreden kamyonetin şoför mahallinde seyahat eden yolcu, görenleri şaşkına çevirdi. Vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şoför mahallinde seyahat eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, sürücüyü zor durumda bıraktı.
Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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