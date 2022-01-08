İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şoför mahallinde seyahat eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, sürücüyü zor durumda bıraktı.

Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.