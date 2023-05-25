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Türkiye
AA 25.05.2023 17:47

Bursa'da iki plaj mavi bayrağa kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajına mavi bayrak kazandırdı.

Bursa'da iki plaj mavi bayrağa kavuştu
[Fotograf: AA]

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısıyla İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısında düzenleme çalışmaları hayata geçirildi.

Bursa'da iki plaj mavi bayrağa kavuştu

Geçen yıl su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan İznik İnciraltı Halk Plajı için mavi bayrak alınmıştı. Bu yıl bayrak sayısını ikiye çıkardı.

Bursa'da iki plaj mavi bayrağa kavuştu

Bu sezon, hem İnciraltı Plajı'na hem de Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'nda mavi bayrak dalgalanacak.

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