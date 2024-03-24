Açık 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.03.2024 01:51

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Akhisar Mahallesi 217'nci sokak üzerinde seyreden sürücü Faruk B. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile otomobildeki Samet Ö, Elif B., Hanife B., Kübra Nisa B. ve Kerem B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitingde vatandaşlara telefonla seslendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:51
Diyarbakır'da iş yerinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
02:21
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
01:43
Ukrayna'dan Kırım’a yoğun füze saldırısı
01:25
İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: Çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi
00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitingde vatandaşlara telefonla seslendi
00:53
İsrail Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorlamış
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
FOTO FOKUS
Rallide trafik kazası kamerada
Rallide trafik kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ