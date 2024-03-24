Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Akhisar Mahallesi 217'nci sokak üzerinde seyreden sürücü Faruk B. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile otomobildeki Samet Ö, Elif B., Hanife B., Kübra Nisa B. ve Kerem B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.