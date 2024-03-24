Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.03.2024 00:09

"Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitingi'nde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiası yalanlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

ETİKETLER
Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:25
İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: Çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi
00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitingde vatandaşlara telefonla seslendi
00:53
İsrail Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri yarı çıplak şekilde göçe zorlamış
00:21
Zelenskiy: Putin Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'yla ilişkilendirmeye çalışıyor
00:17
İsrailli Bakan'dan iddia: BM Guterres liderliğinde İsrail karşıtı bir yapı haline geldi
00:36
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
FOTO FOKUS
Rallide trafik kazası kamerada
Rallide trafik kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ