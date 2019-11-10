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Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı10 Kasım 2019 Pazar 06:26 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 06:30
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafeden çıkan grupla, kafenin önüne gelen başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada, kafeden çıkan gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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