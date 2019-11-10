Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi. Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA