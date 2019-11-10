Türkiye
İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı10 Kasım 2019 Pazar 06:15 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 06:19
İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi. Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Avcılar otomobil restoran bahçesi kaza