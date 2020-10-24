Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da huzur uygulaması: 17 araca ceza kesildi
Bursa'da düzenlenen huzur uygulamasında 17 araç sürücüsüne 36 bin 832 lira ceza verildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cerrah kavşağı Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı.
135 aracın sorgulandığı uygulamada, 210 kişinin GBT'sine bakıldı, 17 araç sürücüsüne 36 bin 832 lira ceza kesildi.
3 araç trafikten men edildi, alkollü 4 sürücü hakkında işlem yapıldı.
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