Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha öldü
İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavilerine devam edilen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatlarını kaybetti. İki kişinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 01:25
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