Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da hastane bahçesinde yangın paniğe yol açtı
[Fotograf: DHA]
Bursa’da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, hastanenin zemin katında bulunanlar tahliye edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler hastaneye sıçramadan yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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