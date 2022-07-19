Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tanker devrildi, yola kimyasal madde saçıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Şoförün yaralandığı kazada bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Fazlı Uluçay'ın kullandığı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yola dökülen kimyasal madde temizleniyor
Kazada yaralanan sürücü Uluçay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri çevre önlem alırken yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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