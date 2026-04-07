Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.04.2026 16:25

Bursa'da düğün konvoyuna 660 bin lira ceza

Bursa'da, düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren araçların sahiplerine toplam 660 bin lira ceza kesildi.

[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren araçlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, konvoy halinde tehlikeli şekilde seyreden araçlar tespit edildi.

Söz konusu araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 ve 65/1-G maddeleri kapsamında toplam 660 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ilgili sürücüler hakkında sürücü belgelerinin geçici süreyle geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Bursa Trafik Trafik Cezası
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar düşecek: Bazı illerde kar bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Sıcaklıklar düşecek: Bazı illerde kar bekleniyor
16:24
ABD'nin Hark Adası'nda petrol tesislerini değil, "askeri noktaları" hedef aldığı iddia edildi
16:04
Kaçak huzurevine operasyon: 12 yaşlı koruma altına alındı
15:59
Vance: ABD/İsrail-İran Savaşı çok yakında sona erecek
16:29
Terör saldırısına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan 14 hesaba erişim engeli
15:53
Sivas'ta beton kalıbına düşen işçi hayatını kaybetti
Van'da ilkbaharda kar etkili oldu
Van'da ilkbaharda kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ