Bursa'da düğün konvoyuna 660 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren araçlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, konvoy halinde tehlikeli şekilde seyreden araçlar tespit edildi.

Söz konusu araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 ve 65/1-G maddeleri kapsamında toplam 660 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ilgili sürücüler hakkında sürücü belgelerinin geçici süreyle geri alınması ve araçların trafikten menedilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.