Kaçak huzurevine operasyon: 12 yaşlı koruma altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" adıyla kaçak faaliyet gösteren huzurevi kapatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, polis, zabıta ve sağlık ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Odalarda 12 yaşlının kaldığı tespit edildi. Kurumun gerekli resmi izinleri olmadan hizmet sunduğu belirlendi.
Yaklaşık 10 gün önce yaşlıları kabul eden işletmenin son 3 gündür aktif hizmet verdiği ortaya çıktı.
Denetimlerin ardından, ruhsatsız faaliyet yürüten bina mühürlendi. Kurumda kalan 12 yaşlı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere sevk edildi.
Yaşlıların uygun bakım ve barınma hizmeti sunan kuruluşlara sevk edileceği açıklandı.