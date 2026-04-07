Sıcaklıklar düşecek: Bazı illerde kar bekleniyor

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor.

Yeni hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bölümünde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yarın Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur görülecek.

Doğu'da ise kış geri dönüyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Yağışlı hava Perşembe de devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altına düşecek.

Cuma günü kar bekleniyor

Cuma günü birçok il kar yağışının etkisinde olacak. Ankara, Çankırı, Yozgat, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar bekleniyor.

Yağışlı ve soğuk havanın yeni haftaya kadar etkisini süreceği tahmin ediliyor.

3 büyük ilde hava durumu

Yarın İstanbul'da yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının 16 derece olması bekleniyor.

Ankara'da yağmur etkili olacak, en yüksek sıcaklık 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de gök gürültülü sağanak görülecek, en yüksek sıcaklık ise tahmini 21 derece olacak.