Bursa'da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor

Bursa Valiliği'nin hemen üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor.

Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor.

Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor"

Bir mahalle esnafı, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Bir başka esnaf ise, "Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.