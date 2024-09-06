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Türkiye
İHA 06.09.2024 12:20

Bursa'da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor

Bursa şehir merkezinin en işlek sokaklarından birinde bulunan çukur, özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike saçıyor. Esnaf ve vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

Bursa Valiliği'nin hemen üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor.

Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor.

Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor"

Bir mahalle esnafı, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Bir başka esnaf ise, "Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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