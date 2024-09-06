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Türkiye
AA 06.09.2024 11:34

Gaziantep'in derslik sayısı deprem öncesini geçti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te derslik sayısı, yeni yapılan okullarla 21 binin üzerine çıktı. Çalışmalar tamamlandığında buna yaklaşık 3 bin 400 derslik daha eklenecek.

Gaziantep'in derslik sayısı deprem öncesini geçti

Depremlerin ardından, kent genelindeki 107 okulda ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Bin 480 derslikli bu okulların yerine 71 yeni eğitim binası yapılması kararlaştırıldı.

Yeni okullarla birlikte depremlerden önce 19 bin 400 dersliğin bulunduğu kentteki derslik sayısı 21 bini geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, yaklaşık 100 bin öğrencinin dersbaşı yapacağı kentte eğitim altyapısını tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep'in derslik sayısı deprem öncesini geçti

"752 okulun onarımı yapılıp eğitim öğretim faaliyetine açıldı"

Öğrencileri ve eğitim yuvalarını yeni yıla hazırladıklarını ifade eden Kılınç, "Depremlerden sonra Gaziantep'teki 107 okulumuz ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelmişti, 752 okulumuz ise az hasarlı tespit edilmişti. Devletimizin destekleriyle 752 okulun onarımı yapılıp eğitim öğretim faaliyetine açıldı. Hasar gören okullarımızın yerine de hayırseverlerimizin ve devletimizin destekleriyle çok hızlı şekilde yapım süreci başladı. Bugün itibarıyla depremden sonra 71 okul, 480 dersliğimiz eğitim öğretim faaliyetine açıldı. Toplam derslik sayımız, depremden öncesine göre yüzde 15 artış göstererek 19 bin 400'den 21 binin üzerine çıktı." diye konuştu.

Gaziantep'in derslik sayısı deprem öncesini geçti

3 bin 400 derslik daha yapılıyor

Gaziantep'te 139 devlet yatırımının daha devam ettiğini belirten Kılınç, "Bu okullar da tamamlanınca 3 bin 400'ün üzerinde daha dersliğimiz olacak. Depremlerden sonra eğitim öğretimin en iyi şekilde yürümesi için devletimizin desteği sürüyor" dedi.

Kılınç, kent genelinde bu yıl 36 bin 125'i okul öncesi, 64 bin 503'ü birinci sınıf olmak üzere toplam 100 bin 628 öğrencinin okula "merhaba" diyeceğini sözlerine ekledi.

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