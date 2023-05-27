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Türkiye
DHA 27.05.2023 19:48

Bursa'da Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü. Yapılan incelemelerin ardından alınan numuneler, analiz için TÜBİTAK'a gönderildi.

Bursa'da Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü
[Fotograf: DHA]

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar, kıyıdan başlayarak su üzerinde siyah tabaka oluştuğunu ve yayıldığını fark etti.

11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki görüntüler, bölge halkında tedirginlik yarattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün boyu baraj çevresinde incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Teknik incelemelerini tamamlayan ekip, barajın farklı noktalarından numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

Yetkililer suyun analizi yapılıp sonuç alınmadan balık tutulmaması yönünde vatandaşları uyardı.

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