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Türkiye
AA 27.05.2023 18:32

Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in ve Malatya'nın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Denizler için fırtına uyarısı

Ayrıca yarın Finike-Marmaris arasında denizlerde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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