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Türkiye
AA 23.10.2024 13:29

Bursa'da bir depodan 4 ton sahte alkol çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bursa'da bir depodan 4 ton sahte alkol çıktı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda S.Ö'nün fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığı ve bu alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından gerekli izinlerin alınmasıyla Mudanya ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 4 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö'nün buradaki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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Bursa Kaçakçılık Sahte İçki
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