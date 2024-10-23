Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu

Erdemli Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahibi Yusuf Sezgen ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu.

Kaputun üzerinden anahtarı aldı, çatıya bıraktı

Otomobilin tavanında gezinen karga, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu. Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu.

Kargayı takip eden çalışanlar, okulun çatısına çıkarak anahtarı aldı.

Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan karganın anahtarı aldığı, çalışanların peşinden koştuğu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.