Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.10.2024 13:05

Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu

Mersin´in Erdemli ilçesinde bir karga, atölyede tamir edilen otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla alarak 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına bıraktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Erdemli Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahibi Yusuf Sezgen ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu.

Kaputun üzerinden anahtarı aldı, çatıya bıraktı

Otomobilin tavanında gezinen karga, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu. Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu.

Kargayı takip eden çalışanlar, okulun çatısına çıkarak anahtarı aldı.

Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan karganın anahtarı aldığı, çalışanların peşinden koştuğu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Hırsızlık Mersin
Sıradaki Haber
Bitlis'te patlayıcı yapımında kullanılan 300 litre sıvı ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Güneş enerji panelleri vaadiyle 178 milyon liralık vurgun
14:44
Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldüren babanın cezai ehliyeti tam çıktı
14:50
Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor
14:35
Borsa'da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim'de gerçekleşecek
14:32
MKE ve MSB arasında mühimmat tedarik sözleşmeleri imzalandı
14:29
İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 1047 sağlık çalışanı öldü
İsrail, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor
İsrail, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor
FOTO FOKUS
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ