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Türkiye
AA 23.11.2024 00:15

Bursa'da belediyeye ait yolcu minibüsü yandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeyken yanan belediyeye ait yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 M 10130 plakalı yolcu minibüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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