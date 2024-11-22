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Türkiye
AA 22.11.2024 23:39

Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı
[Fotograf: AA]

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli kararlar alındığı bilgisi verildi.

İlde sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yapılmak istenilen açık ve kapalı alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, sticker, afiş, pankart asma, her türlü eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içinde 1 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

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