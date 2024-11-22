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TRT Haber, AA 22.11.2024 20:04

2 belediyeye yeni görevlendirme

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

2 belediyeye yeni görevlendirme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Konak'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği vurgulanarak, "Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

 

Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliği'nce Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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