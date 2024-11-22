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Türkiye
TRT Haber 22.11.2024 23:47

Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

3'üncü lig takımlarından Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aka için taziye mesajı yayımladı.

Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka, saat 15.00 sıralarında Tekirdağ Çorlu Adnan Kahveci Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aka, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aka için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, "Ersin hocaya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum'' dedi. 

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Osman Aşkın Bak Tekirdağ
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