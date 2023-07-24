Bursa'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

Tonkaz'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler 1 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.