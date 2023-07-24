Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.07.2023 00:27

Bursa'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, serinlemek için Demirtaş Barajı gölüne giren genç boğuldu.

Bursa'da baraj gölüne giren genç boğuldu
[Fotograf: TRT Haber]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

Tonkaz'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler 1 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Boğulma Bursa
Sıradaki Haber
Ladik Belediye Başkanı Özel hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
İspanya'da sandıktan hükümeti kuracak sonuç çıkmadı
00:30
Güney Ege ve Batı Akdeniz'e "fırtına" uyarısı
00:01
Kabine bugün toplanacak
23:52
Ladik Belediye Başkanı Özel hayatını kaybetti
23:49
Esenyurt'ta bir kadını darp eden şüpheli yakalandı
23:38
İsrail'de yargı düzenlemesi karşıtı ve destekçisi grupların protestoları sürüyor
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
FOTO FOKUS
Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ